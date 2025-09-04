Messi marca doblete en el 3-0 de Argentina ante Venezuela

Messi (39’ y 80’) y Lautaro Martínez (75) anotaron los goles para el triunfo de Argentina, clasificada hace rato para el Mundial de 2026, mientras que Venezuela tendrá una última oportunidad para acceder a la repesca en la última fecha de la clasificatoria.

Lea más: Eliminatorias: Alemania arranca con derrota; España y Bélgica golean

Con Argentina libre de urgencias, los focos estuvieron puestos sobre Messi, que a los 38 años se despidió entre lágrimas de su último encuentro en casa por eliminatorias. En la última fecha, Argentina visitará a Ecuador, mientras que Venezuela será local ante Colombia en Maturín.

Venezuela, con chances

Argentina suma 38 puntos y se consolida como líder indiscutible de las Eliminatorias Sudamericanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conjunto venezolano, que se queda con 18 puntos, se jugará el cupo del repechaje en la última fecha de las eliminatorias, que disputará el próximo martes 9 de septiembre como local contra Colombia, y en la que le valdrá que Bolivia, que la persigue a un punto de distancia, pierda su encuentro contra Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Messi, con otro récord

Lionel Messi, que ya tiene en su poder el título de máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas (36 goles), se convirtió en el jugador con más partidos disputados (72) en la historia de esta clasificación, igualando con el ecuatoriano Iván Hurtado, ya retirado.

* * Messi iguala a Cristiano Ronaldo (36) como 2° máximo goleador en la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. Por delante de ellos, solo el guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz (39), quien llegó a jugar en Olimpia de Paraguay.

* Messi lleva 20 años consecutivos anotando con Argentina. El récord lo tiene Cristiano Ronaldo (22 años) con Portugal.

* Messi suma 114 goles con la Selección Argentina (101 con la pierna zurda, 11 de derecha y 2 de cabeza) y 879 en su carrera profesional. Cristiano, 940 goles.