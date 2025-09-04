Costa Rica tiene la idea "clara" para derrotar a Nicaragua, afirma el técnico Herrera

"Los muchachos lo han hecho muy bien, las fechas FIFA son cortas para trabajar, pero venimos con un trabajo previo y los muchachos saben bien lo que hemos planteado, lo tienen claro y vamos con la idea clarita para conseguir el resultado mañana", declaró Herrera antes del viaje de este jueves a Managua.

Sobre la selección de Nicaragua, Herrera dijo que ha hecho un análisis para ver sus fortalezas y debilidades y destacó que en los últimos tiempos ese equipo "ha trabajado bien" al mando del entrenador chileno Marco Antonio 'el fantasma' Figueroa.

"Es un equipo que está apostando a la localía, a hacerse fuerte en casa. Es un equipo dinámico que busca mucho la pelota larga y va bien a la segunda pelota. Ellos tendrán la misma ilusión de ir a un Mundial", comentó Herrera.

El partido entre estas selecciones vecinas que por primera vez se enfrentan en un eliminatoria mundialista se jugará este viernes a las 20.00 hora local (2.00 GMT del sábado) en el Estadio Nacional de Managua y corresponde a la primera jornada del Grupo C, en la que también chocarán Honduras y Haití.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La selección de Costa Rica, con el portero Keylor Navas en sus filas, viajará este jueves a Nicaragua y no se entrenará en el Estadio Nacional de Managua, pero sí saldrá a pisar el césped artificial en el que se jugará el partido, dijo Herrera.

Herrera no quiso entrar en polémicas en relación con algunas declaraciones brindadas a la prensa por el entrenador rival: "No tenemos la necesidad de hablar de más", apuntó.

El seleccionador de Costa Rica explicó que espera de su equipo "entrega" y "concentración al máximo" para manejar el partido y conseguir los tres puntos.

Tras el partido del viernes la selección tica regresará a San José para recibir el martes próximo a Haití en la segunda jornada del grupo, mientras que Nicaragua deberá visitar a Honduras.

Esta fase final de la eliminatoria de la Concacaf está conformada por 3 grupos de 4 equipos cada uno. El primer lugar de cada grupo obtendrá boleto directo al Mundial del 2026, mientras que los dos mejores segundos lugares competirán en repescas.