El campeón Pachuca de la colombiana Minota visita al Juárez en busca de victoria

En la décima jornada del campeonato, las Tuzas saldrán animadas, luego de dar el pasado domingo su golpe más contundente de lo que va de torneo, al vencer el por 3-2 al líder América y arruinarle el paso perfecto.

Con un gol decisivo de Charlyn Corral, ganadora del premio Pichichi de la Liga de España en el 2018, Pachuca le bajó los humos a las Águilas, que sumaban ocho victorias en ocho salidas.

En la repetición de la final del pasado Clausura, las 'Diosas del viento' volvieron a ser mejores, triunfaron por 3-2 y se confirmaron como candidatas al título.

Minota, quien alcanzó con su país la final de la Copa América, jugó los 90 minutos en el partido ante las azulcremas y esta semana ha trabajado para confirmarse como titular.

Si bien sale como favorito este viernes, el Pachuca deberá respetar al Juárez, que muestra la segunda mejor defensa del campeonato y viene de sacar un empate en casa del poderoso Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde.

Pachuca saldrá a plantarse bien y, a partir de ahí, hacer daño con un ataque liderado por Corral, líder de las goleadoras, empatada con la estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul.

El duelo Corral-Chavarin será una de las atracciones en el inicio de la fecha 10. La estadounidense liderará a las Azules que visitarán este viernes al Mazatán, penúltimo de la tabla con la segunda peor defensa del Apertura.

En los otros duelos de este viernes, Guadalajara visitará a León y Querétaro al Atlas.

El domingo, en dos esperados partidos, el Tigres UANL de la campeona mundial española Jenni Hermoso recibirá a su más enconado rival, el Monterrey de Valverde; en tanto América saldrá a retomar su buen paso, en su estadio ante el San Luis.

- Partidos de la décima jornada del Apertura del fútbol femenino de México.

Viernes 05.12: Atlas-Querétaro, León-Guadalajara, Mazatlán-Cruz Azul y Juárez FC-Pachuca.

Domingo 07.12: América-San Luis, Tigres UANL-Monterrey y Tijuana-Santos Laguna.