Los equipos españoles, con novedades en las listas de inscritos para la Champions

Madrid, 4 sep (EFE).- Athletic, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid y Villarreal, el quinteto de equipos españoles en la Liga de Campeones 2025/26, han enviado sus plantillas al organismo continental para la competición que empezará el próximo martes 16.