Los equipos españoles, con novedades en las listas de inscritos para la Champions

El Athletic ha incluido en su lista A a los centrales del filial Jon de Luis y Ander Izagirre; y el Real Madrid ha enviado también una larga relación para la lista B de jugadores del filial en la que destaca la presencia del meta navarro Javi Navarro, del equipo juvenil, y no la de Sergio Mestre.
El Barcelona ha inscrito para el torneo al sueco Roony Bardghji; el Villarreal no ha metido en la lista A al hispano-marroquí Ilias Akomach y ha incluido al ghanés Thomas Partey, que está a la espera de resolver sus cuestiones judiciales en Inglaterra; y el Atlético de Madrid aún no ha enviado su lista B.
Composición de las listas de los equipos españoles:
- Porteros: Unai Simón y Álex Padilla.
- Defensas: Andoni Goropsabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Jesús Areso, Iñigo Lekue, Yuri Berchiche, Adama Boiro, Jon de Luis y Ander Izaguirre.
- Medios: Mikel Vesga, Álex Berenguer, Oihan Cancet, Nico Williams, Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jaureguizar, Unai Gómez, Robert Navarro, Beñat Prados y Alejandro Rego.
- Delanteros: Iñaki Williams, Gorka Guruzeta, Maroan Sannadi y Nico Serrano.
- Porteros: Juan Musso, Jan Oblak y Mario de Luis.
- Defensas: José María Giménez, Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill, Javi Galán y Robin Le Normand.
- Medios: Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Thiago Almada, Carlos Martín y Marcos Llorente.
- Delanteros: Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Giacomo Raspadori y Nico González.
- Porteros: Marc-Andre Ter Stegen, Joan García y Wojciech Szczesny.
- Defensas: Alejandro Balde, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Jules Kounde y Eric García.
- Medios: Gavi, Pedri González, Frenkie de Jong y Marc Bernal.
- Delanteros: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Fermín López, Dani Olmo y Roony Bardghji.
- Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran González (+) y Javier Navarro (+).
- Defensas: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rudiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen, Diego Aguado (+), Jesús Fortea (+), David Jiménez (+), Joan Martínez (+) y Víctor Valdepeñas (+).
- Medios: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Dani Ceballos, Jorge Cestero (+), Pol Fortuny (+), Manuel Ángel (+), César Palacios (+), Cristian Perea (+), Hugo de Llanos (+) y Thiago Pitarch (+).
- Delanteros: Vinicius Junior, Endrick, Kylian Mbappe, Rodrygo Goes, Gonzalo García, Brahim Díaz, Franco Mastantuono y Daniel Yáñez (+).
- Porteros: Luis Junior, Diego Conde, Arnau Tenas y Rubén Gómez.
- Defensas: Adriá Altimira, Rafa Marín, Willy Kambwala, Juan Foyth, Renato Veiga, Santiago Mouriño, Sergi Cardona, Pau Navarro y Daniel Budesca (+).
- Medios: Manor Solomon, Dani Parejo, Ilias Akhomach (+), Santi Comesaña, Thomas Partey, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Tani Oluwaseyi, Alfonso Pedraza y Hugo López (+).
- Delanteros: Gerard Moreno, Georges Mikautadze, Tajon Buchanan, Nicolas Pepé, Ayoze Pérez y Víctor Moreno (+).