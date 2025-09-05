1-4. Bakambu acerca a Congo al Mundial

Bakambu tardó 36 minutos en allanar el camino de su equipo. Abrió el marcador en el minuto 13 e hizo el segundo veintitrés más tarde, ambos tras recibir el balón de Joris Kayembe.

Después, en el añadido de la primera parte, el jugador del Montpellier Nathanael Mbuku hizo el tercero y después, Yoanne Wissa, del Newcastle, firmó el cuarto. En el minuto 68, KeerMajak anotó el único gol local.

Congo se asienta en el liderato del Grupo B con cuatro puntos de ventaja sobre Senegal, el otro aspirante a la clasificación, que aún debe jugar su partido de esta séptima jornada ante Sudán.

El choque del próximo martes entre Congo y Senegal definirá el equipo que accede directamente a la Copa del Mundo de 2026.

