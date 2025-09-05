El PSG femenino se marca como objetivo hacerlo "lo mejor posible" en la Liga de Campeones

"Vamos a ser muy competitivos y los aficionados no van a arrepentirse de venir a los partidos y yo voy a estar detrás de las jugadoras para que las cosas se desarrollen lo mejor posible", señaló César en una conferencia de prensa en las instalaciones del club junto al director deportivo, Angelo Castillazzi.

El técnico ha reiterado que las ambiciones "siguen siendo las mismas para el PSG, ganar", pero más particularmente sobre la Liga de Campeones se trata de "hacerlo lo mejor posible".

"Estoy convencido -añadió- que lo vamos a hacer bien y confío en todas las jugadoras que tengo ahora".

Al haber quedado en segunda posición en la liga francesa la pasada temporada, el PSG aprovechará una de las dos plazas atribuidas a los clubes galos gracias a que el OL Lyonnes se calificó directamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre la venta de su estrella Grace Geyoro al London City Lionesses, que según las informaciones filtradas ha sido por 1,6 millones de euros, el director deportivo consideró que se ha hecho en un momento que "es bueno para todo el mundo".

"Es una venta hecha con un objetivo de estructuración de nuestro equipo", añadió Castellazzi, que no ha querido entrar en si el monto de la operación constituye un récord en el fútbol femenino: "No es la cuestión más importante para nosotros. Lo más importante es que este fichaje se ha hecho con una óptica de programación de nuestro equipo".