3-1. Lewandowski recupera la sonrisa

El delantero del Barcelona por fin sonríe con su país. Desde que Michal Probierz dejó el banquillo de Polonia, Lewandowski es otro. La llegada de Jan Urban para dirigir el destino de Polonia ha devuelto la tranquilidad a un futbolista que esta temporada, entre lesiones y suplencias, aún no había celebrado un gol en partido oficial.

De hecho, no marcaba uno desde la última jornada de Liga del curso pasado, cuando firmó un doblete en San Mamés ante el Athletic. Después, en pretemporada, sí marcó (al Seoul y al Daegu), pero una lesión frenó su progresión y, tras perderse las dos primeras jornadas, apenas había sumado media hora con el Barcelona en los duelos frente a Levante y Rayo Vallecano.

Urban no dudó en colocarle en el once frente a los Países Bajos hace apenas tres días. Aguantó 64 minutos sobre el terreno de juego y fue Matty Cash el encargado de salvar a Polonia de la derrota con un tanto en los últimos minutos con los que consiguió un empate muy valioso.

Probablemente, el lateral derecho del Aston Villa no imaginaría que iba a volver a tener su cuota de protagonismo ante Finlandia. Polonia, empatada a puntos con el combinado escandinavo, necesitaba una victoria para dejar atrás a un posible rival directo para ocupar uno de los dos primeros puestos del grupo G. El liderato, de momento, está reservado para Países Bajos, que tiene 10 puntos, los mismos que Polonia, pero con un partido menos.

Y precisamente fue Cash quien se encargó de inaugurar el marcador, en la primera parte, con una llegada desde atrás con la que sorprendió a la defensa finlandesa. Batió al portero Jesse Joronen con un certero derechazo ajustado imparable con el que Polonia tomó carrerilla hacia la victoria.

Y hasta ahí el protagonismo de Cash, que cedió el testigo a Lewandowski, que se quitó un peso de encima en el tiempo añadido de la primera parte, cuando celebró su primer gol del curso tras culminar con éxito un mano a mano ante Joronen después de un pase excepcional de Piotr Zelenski a la espalda de la defensa escandinava.

Lewandowski inauguró su casillero de goles esta temporada y aún tendría incidencia en el choque antes de marcharse al banquillo en el minuto 67, cuando fue sustituido por Karol Swiderski. Pocos minutos antes, acarició el doblete con un remate que salvó Joronen y cuyo rechace recogió Kaminski para cerrar un 3-0 que maquilló al final Benjamin Kallman con un tanto residual.

Al final, Polonia, sin alardes, consiguió una victoria merecida. Sumó tres puntos importantes ante un rival que podría pelear por el segundo puesto y que en la ida le propinó una derrota (2-0) ya vengada en el Estadio de Silesia. Pero, sobre todo, además de la victoria, vital para acercarse al Mundial 2026, Polonia recuperó la sonrisa de su estrella, Robert Lewandowski.

3.- Polonia: Skorupski; Cash (Wszolek, min. 46), Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Zielinski, Slisz (Kaputska, min. 67), Szymanski; Kaminski (Buksa, min. 82), Zalewski y Lewandowski (Swiderski, min. 67).

1.- Finlandia: Joronen; Alho, Koski, Uronen (Vaananen, min. 80), Peltola (Stahl, min. 64); Antman (Kallman, min. 64), Marhiev (Kamara, min. 64), Kairinen, Tenho (Ivanov, min. 35), Lod; y Pohjanpalo.

Goles: 1-0, min. 27: Cash; 2-0, min. 45+2: Lewandowski; 3-0, min. 55: Kaminski; 3-1, min. 88: Kallman.

Árbitro: Rade Obrenovic (Eslovenia). Mostró cartulina amarilla a Wisniewski, min. 74) por parte de Polonia y a Kallman (min. 80) por parte de Finlandia.

Incidencias: partido correspondiente al grupo G de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 disputado en el Estadio de Silesia de Chorzów (Polonia) ante cerca de 45.000 espectadores.