Costa Rica recibe a Haití con la obligación de ganar para recuperar la confianza

El partido entre Costa Rica y Haití, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la eliminatoria, se disputará en el Estadio Nacional de San José a las 20:00 hora local (2:00 GMT del miércoles) y será arbitrado por la estadounidense Mary Penso.

Costa Rica llega a este partido con la obligación de ganar, recuperar sensaciones y confianza, y ratificar el favoritismo con el que comenzó el grupo que además integran Honduras, Nicaragua y Haití.

El inesperado empate 1-1 del pasado viernes en Managua encendió las críticas de la prensa y los aficionados acerca del funcionamiento del equipo costarricense y de algunos jugadores que han mostrado un bajo rendimiento, especialmente en la media cancha y el ataque.

El gran reto de Costa Rica será conectar el medio campo con los delanteros Manfred Ugalde (Spartak de Moscú) y Adrián Alonso Martínez (New York City), quienes no han podido trasladar a la selección el buen momento que atraviesan en sus clubes.

El empate 0-0 de Haití y Honduras en la primera jornada hizo que el resultado de Costa Rica en Managua no terminara siendo tan negativo, pero en casa, este martes, la selección 'tica' debe ganar si no quiere que se le complique el panorama.

Costa Rica llega con su equipo completo, incluido el portero Keylor Navas, y se prevé que el seleccionador Herrera introduzca algunas variantes en comparación con el partido ante Nicaragua, especialmente para ganar control en la media cancha y un ataque más claro.

Por su parte, Haití, del entrenador Sébastien Migné, llega a San José con el objetivo de sacar puntos y de darle un golpe certero al que en la teoría es el favorito para ganar el único boleto que otorga el Grupo C al Mundial de 2026.

Costa Rica: Keylor Navas, Carlos Mora, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Francisco Calvo, Joseph Mora; Orlando Galo, Alejandro Bran, Josimar Alcocer; Manfred Ugalde y Alonso Martínez. Seleccionador: Miguel Herrera.

Haití: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Fabrice Picault, Jean Bellegarde; Deedson Louicius, Duke Lacroix, Leverton Pierre, Danley Jacques; Frantzdy Pierrot y Jean Kévin Duverne. Seleccionador: Sébastien Migné.

Hora: 20:00 local (2:00 GMT del miércoles).