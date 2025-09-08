Ekitike: "En los grandes equipos compites con los mejores"

"Cuando juegas para los mejores equipos, esperas competir con los mejores jugadores. Isak es un jugador al que he seguido, así que verlo llegar es un placer. Va a ser una competición dura, pero me voy a centrar en rendir bien, por lo que será un problema para el entrenador", declaró este lunes a los medios de la entidad.

El atacante reconoció que su vida ha cambiado desde que firmó por el Liverpool: "Es un paso importante y me vigilan mil veces más, pero lo tomo de forma positiva. Es la posición en la que quería estar".

Ekitike, fichado este verano procedente del Eintracht de Fráncfort por 95 millones de euros, ha tenido un inicio prometedor en Anfield con tres goles en cuatro partidos antes del parón internacional y debutó el pasado viernes con la selección absoluta de Francia en la victoria por 2-0 ante Ucrania.

"Es un verdadero placer jugar para mi país. Aprender de los mejores delanteros es una experiencia muy gratificante y espero estar a la altura", expresó.

