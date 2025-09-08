Eliminatorias Sudameicanas: Ganar y esperar, consigna de Bolivia ante Brasil

La Verde y la Vinotinto vienen de perder por el mismo marcador de 3-0 el jueves. Así las cosas, Venezuela llega a la decimoctava y última fecha con todo a favor para quedarse con el séptimo lugar del premundial, ya que tiene 18 unidades y un saldo de goles de menos 7, mientras que Bolivia tiene 17 puntos y -19 de goles.

La situación no es fácil para una Bolivia que ha transitado en las últimas fechas de la algarabía a la tristeza. No solo deberá vencer al equipo que comanda Carlo Ancelotti, sino que también necesita que Venezuela no se imponga a Colombia en Maturín, en un juego que se disputará en simultáneo desde las 20:30 (hora paraguaya).

Aprovechar la altura

Desde que asumió como DT de la selección boliviana, a mediados del año pasado, Oscar Villegas migró del estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.650 msnm, al Villa Ingenio de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar.

Sus dirigidos comenzaron a sumar y escalar posiciones, pero sus recientes resultados hicieron que bajaran a tierra y que lleguen al cierre clasificatorio dependiendo de otros.

“Brasil va a venir a querer ganarnos”, dijo un tranquilo volante Ervin Vaca, durante el último contacto con la prensa el pasado sábado. Para evitar que los brasileños de Ancelotti se vuelquen al ataque, Vaca dijo que tienen que estar concentrados en la marca desde sus líneas de ataque.

“Vamos a tener que colocar tres” en la delantera, afirmó. Brasil y Ancelotti treparán a El Alto en segunda posición de las eliminatorias, con 28 puntos, a diez de la campeona del mundo Argentina y con el boleto asegurado para el Mundial de Norteamérica.