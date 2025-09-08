Eliminatorias Sudamericanas: Duelo sin presión entre Ecuador y Argentina

La Albiceleste, campeona del mundo, no es la única que empieza a despedirse de su máxima estrella, quien no viajará al puerto de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador, según anunció el entrenador Lionel Scaloni. El fin de semana el máximo goleador de la Tricolor, Enner Valencia, anunció que el de este martes será su último partido de eliminatorias.

“Va a ser algo emotivo”, expresó ‘Superman’ Valencia, que en noviembre cumplirá 35 años y dijo que por primera estará acompañado de toda su familia en un partido de premundial. El partido se disputará en el estadio Banco Pichincha desde las 19:00 locales (20:00 de Paraguay).

Lea más: La Albirroja cerró sus preparativos y parte hacia Lima para medir a Perú

Valencia es la carta de gol de Ecuador, cuyo talón de Aquiles es precisamente la ofensiva. Con pocas opciones para reemplazar al goleador, la Tricolor empató sin goles los últimos cuatro partidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a ello, está dentro del Mundial con 26 puntos (cuarta en la tabla) y aún aspira a terminar segunda. La inalcanzable Argentina va primera con 38 puntos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Scaloni aprovechará un duelo sin presiones para evaluar a las nuevas promesas albicelestes de cara al Mundial, aunque no subestima la altura de su rival.

“Ecuador (...) para mí es de las mejores selecciones, repito, del mundo, no solo de Sudamérica”, dijo ayer en Buenos Aires el seleccionador argentino. El DT de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, reconoció que enfrentará a “un equipo que tiene muchas variantes en ataque”.