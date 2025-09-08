Gattuso: "Ha sido para morirse, estamos locos"

"Hoy ha sido para morirse, al principio nos han sorprendido, pero cuando desarrollamos el juego les hemos puesto en dificultades", declaró el seleccionador a Rai.
"Nos llevamos la victoria, pero estamos locos, hemos encajado goles absurdos. Somos demasiado frágiles, eso es un problema mío, no de los chicos", añadió.
Un gol de Sandro Tonali en el 91 decidió un partido surrealista que, por el momento, coloca a Italia en la segunda plaza con 9 puntos, empatada con Israel (3º) y a 3 puntos de la líder, Noruega.
"Tenemos que mejorar algunas cosillas. Hay que dar crédito a los chicos, que han sido capaces de reaccionar ante cada golpe recibido. Ha habido corazón y ganas de reaccionar, a pesar de que no ha sido un gran día", sentenció Gattuso.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy