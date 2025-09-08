Israel juega con un brazalete negro ante Italia por el atentado en Jerusalén

En el atentado, perpetrado por dos ciudadanos palestinos, según informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría, país neutro en el que se celebrará el partido, dejó un total de 6 fallecidos y 12 hospitalizados.

Las autoridades policiales del país confirmaron la muerte de los dos hombres que asesinaron a los seis ciudadanos.

El ataque ocurrió sobre las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, en una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Los jugadores israelíes saltarán por ese motivo al Estadio Nagyerdei de Debrecen (Hungría), sede de la selección desde octubre de 2023 con el brazalete negro como homenaje a las víctimas.

Ambas selecciones, italiana e israelí, pelean por la segunda plaza del grupo para poder acudir, al menos, a la repesca del Mundial 2026.

Hace menos de un mes, la UEFA desplegó en la final de la Supercopa de Europa una pancarta gigante con un mensaje dirigido a Israel por su conflicto abierto con Palestina: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles".

El organismo europeo no especificó directamente que el mensaje iba dirigido a Israel, pero contó con dos niños refugiados gazatíes, Tala y Mohamed, para la ceremonia de premiación.

Israel es también el centro de la polémica en la Vuelta a España, donde el equipo Israel-Premier Tech fue recibida en distintas etapas de la Vuelta con manifestaciones con banderas palestinas y pancartas con mensajes como "Israel genocida" o "Stop genocidio".