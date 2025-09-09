Eliminatorias Sudamericanas: Colombia fulmina a Venezuela

La Verde asumió el séptimo lugar de la tabla en El Alto al sellar una victoria 1-0 ante Brasil, que sumergió a Venezuela en la octava posición. Desde la tribuna, los primeros aplausos luego se fueron transformando en abucheo.

Luis Javier Suárez fue el verdugo de los venezolanos. Goles en los minutos 42, 50, 59 y 67. Yerry Mina anotó el primero para los cafeteros a los 10, cuando Venezuela estaba arriba en el marcador.

El último clavo en la cruz fue de John Córdoba en el 78. Telasco Segovia abrió la cuenta, muy temprano en el reloj, a los tres.

Josef Martínez anotó a los 12 tras el gol de Mina. Salomón Rondón descontó a los 76.

“¡Esta noche... venimos a ganar!”, gritaban los más de 50.000 hinchas que colmaron el estadio Monumental de Maturín, donde hasta esta noche Venezuela estaba invicta.

No cabía un alma. “¡Sí se puede, sí se puede!” . No se pudo. El seleccionador vinotinto, el argentino Fernando Batista, planteó un juego ofensivo, de mucho vértigo, con grandes llegadas sobre todo en los primeros 20 minutos, que puso en aprietos a la zaga colombiana.

Pero, en línea con su planteamiento, Batista apostó por una estrategia vertical, de pases largos en los que cedió el balón a su rival, que no lo perdonó.

Al momento del pitazo final, Colombia tuvo el 64% de dominio del balón.