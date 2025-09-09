Repóker de Haaland y clasificación a la vista para Noruega

Con este resultado, Noruega se mantiene en la cima del Grupo I con 15 puntos en 5 partidos, superando a Italia e Israel, que tienen 9 puntos cada uno. En el Grupo K, Albania venció a Letonia 1-0 con un gol de Kristjan Asllani y se colocó en el segundo puesto con ocho puntos, solo por detrás de Inglaterra. Los británicos, por su parte, aseguraron prácticamente su boleto al Mundial tras vencer 5-0 a Serbia, sumando un perfecto 15 de 15.

El partido entre Ucrania y Azerbaiyán terminó en un empate a 1, un resultado que no favorece a ninguno de los dos equipos, que se ubican en la tercera y cuarta posición con solo una unidad. Mientras tanto, Francia, líder del Grupo D con seis puntos, tuvo que remontar para vencer a Islandia 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Bradley Barcola.

En el Grupo F, Armenia dio un paso importante al vencer 2-1 a Irlanda, colocándose en el segundo lugar con 3 puntos. La líder del grupo es Portugal con seis puntos, que también tuvo que remontar para vencer a su rival con goles de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo (2-3).

Finalmente, el Grupo H se puso más emocionante tras la victoria de Austria sobre Bosnia por 2-1, con goles de Sabitzer y Laimer. Este resultado los convierte en colíderes, empatados con 12 puntos. En el otro encuentro, Chipre y Rumanía empataron 2-2, y ambos están prácticamente eliminados de la carrera por la clasificación.

En total, 16 selecciones de la UEFA obtendrán un boleto para el Mundial. Los 12 primeros de cada grupo conseguirán su pase directo, mientras que las cuatro plazas restantes se disputarán en una eliminatoria entre los 12 segundos de grupo.

Fuente: EFE