Inglaterra arrolla a Serbia y acaricia el Mundial de 2026

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel, que llegaba con puntaje perfecto en sus cuatro partidos anteriores, presentó cuatro cambios en el once titular. El encuentro comenzó con un dominio claro de los ingleses, que movían el balón de lado a lado en busca de espacios frente a un rival bien ordenado. Declan Rice probó con un disparo lejano y los centros de Reece James y Noni Madueke por la banda derecha fueron bien defendidos por la zaga serbia.

Lea más: Cristiano Ronaldo iguala el récord del “Pescadito” Ruiz

Serbia intentó sorprender al contragolpe, pero sin generar verdadero peligro. Un tiro lejano de Nedeljkovic fue fácilmente controlado por Jordan Pickford.

Con el paso de los minutos, Inglaterra se asentó en campo contrario y empezó a crear ocasiones más claras. Anthony Gordon, muy activo por la izquierda, rozó el gol con un potente disparo que fue desviado por el portero. La jugada siguiente, una acción de Carney Chukwuemeka y Madueke, terminó con un rebote que Harry Kane no pudo rematar de forma cómoda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ocasión más clara llegó al minuto 28, con un disparo de Gordon desde fuera del área que el arquero Petrovic paró con una gran estirada. El gol era inminente y, en el minuto 33, Declan Rice cobró un córner y Kane, libre de marca, cabeceó al fondo de la red para abrir el marcador y firmar su cuarto gol en cinco partidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Apenas tres minutos después, Inglaterra completó una gran acción colectiva que inició Pickford y continuó Chukwuemeka con un pase en profundidad que dejó a Madueke mano a mano con el portero, quien definió con sutileza para poner el 0-2 y encaminar el duelo en la primera mitad.

En la reanudación, el seleccionador serbio, Dragan Stojkovic, buscó una reacción con los ingresos de Kostic y Jovic, pero los cambios no surtieron efecto. Inglaterra mantuvo el control del balón y pronto volvió a generar peligro con un disparo de Rice que se marchó rozando el poste.

La goleada se completó poco después. En el minuto 52, Gordon probó suerte desde fuera del área y el portero serbio desvió el disparo, pero el balón rebotó en Guehi y Ezri Konsa solo tuvo que empujarlo a la portería vacía para el 0-3.

A partir de ese momento, los ingleses bajaron el ritmo. El dominio se acentuó en el minuto 72, cuando Milenkovic vio la tarjeta roja directa por derribar a Harry Kane como último defensor. El castigo fue doble, ya que en el tiro libre, Rice sirvió un centro preciso para que Marc Guéhi rematara con la pierna derecha y ampliara la ventaja.

Marcus Rashford y Rice estuvieron cerca de anotar el quinto gol, pero Petrovic lo evitó con una gran parada. Incluso Ollie Watkins llegó a marcar, aunque su gol fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, Watkins provocó un penal antes del pitazo final, que fue señalado por el árbitro tras revisar la acción en el VAR. Rashford se encargó de lanzarlo para sellar el 0-5 final.

Con este triunfo, Inglaterra encadena cinco victorias consecutivas y se consolida como líder destacado del Grupo K, cada vez más cerca de asegurar su boleto para el Mundial de 2026.

Ficha técnica

Serbia (0): Petrovic; Erakovic; Milenkovic, Pavlovic; Maksimovic, Lukic; Nedeljkovic (Jovic, min.46), Zivkovic (Veljkovic, min.76), Ilic (Samardzic, min.61), Birmancevic (Kostic, min.46); Vlahovic (Mitrovic, min.70).

Inglaterra (5): Pickford; Livramento, Konsa, Guehi, Reece James (Spence, min.68); Anderson, Rice (Henderson, min.81); Madueke (Bowen, min.76), Chukwuemeka, Gordon (Rashford, min.68); Kane (Watkins, min.76).

Goles: 0-1, min.33: Kane; 0-2; min.36: Madueke; 0-3, min.52: Konsa; 0-4, min.75: Guehi; 0-5, min.90: Rashford.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Mostró tarjeta amarilla a Lukic (m.30) y roja a Milenkovic (m.72) por parte de Serbia y amarilla a Gordon (m.40) por parte de Inglaterra.

Incidencias: Partido de la quinta jornada del grupo K de la eliminatoria europea para el Mundial 2026 disputado en el Stadion Rajko Mitić de Belgrado. Antes del partido, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Dan Tana, exfutbolista serbio que fue presidente del Brentford.

Fuente: EFE