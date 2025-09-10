Clausura Argentino: Boca se prueba frente a Central

El encuentro tendrá un cruce particular entre Di María y Leandro Paredes, que todavía es parte de la selección albiceleste y con el que compartieron también plantel en el PSG y Juventus de Turín.
Otro encuentro importante será el que animarán el sábado Estudiantes de La Plata y River Plate, este puntero del Grupo B.
Ambos ya están enfocados en los cuartos de final de la Libertadores, que disputarán desde la semana próxima contra los dos grandes candidatos al título: el Pincha frente a Flamengo y River contra Palmeiras.
* Programación: Hoy, 20:00: Belgrano vs. San Martín; Mañana: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba, Racing vs. San Lorenzo, Huracán vs. Vélez, Newell’s vs. Tucumán y Lanus vs. Independiente; Sábado: Godoy Cruz vs. Barracas, Independiente Avellaneda vs. Banfield, Estudiantes vs. River Plate y Sarmiento vs. Aldosivi; Domingo: Instituto vs. Argentinos, Gimnasia vs. Unión, Rosario vs. Boca, Tigre vs. Talleres y Defensa y Justicia vs. Platense.