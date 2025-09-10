Clausura Argentino: Boca se prueba frente a Central

Boca Juniors parece haber dejado atrás su peor racha tras hilvanar tres victorias seguidas, pero este domingo tendrá una dura prueba de visita ante Rosario Central, liderado por Ángel Di María, en el duelo más trascendente de la octava fecha del torneo Clausura argentino.