Gustavo Alfaro: “Para el Mundial no nos alcanza, necesitamos mucho...”

La selección paraguaya finalizó las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 logrando un hecho histórico: el 1-0 con gol de Matías Galarza significó el primer triunfo de la Albirroja contra Perú en suelo incaico, cortó la racha de 4 años sin ganar de visitante y valió la primera victoria en la última fecha de un clasificatorio mundialista.

Pero a pesar del valioso resultado, que mantiene la euforia del regreso a la Copa del Mundo, y la gran campaña en el tramo final del certamen, Gustavo Alfaro reconoció que Paraguay “necesita muchos más” porque “para el Mundial no nos alcanza”. “Todo el desafío que puedan llegar a tener lo hicimos nosotros”, comenzó el entrenador de 63.

“A Perú le tenemos que ganar”

“Se los dije el viernes, ante de liberarlos, ‘los felicito por las Eliminatorias, pero yo quiero ir a Perú a ganar. A Perú le quiero ganar, tenemos que ir a ganar. Disfruten, festejen, hace quince años están esperando esto, pero el sábado llegan y nos pintamos de nueva la cara, nos ponemos los cascos y nos vamos a las trincheras’”, reveló Alfaro en la conferencia.

“Para el Mundial no nos alcanza”

“Esa es la mentalidad que tenemos, eso queremos construir, pero con eso para el Mundial no nos alcanza, necesitamos mucho más y eso es lo que trataremos de conquistar de acá en adelante”, aseguró Alfaro, quien tiene confirmados tres amistosos en el resto del 2025: la gira asiática ante Japón y Corea del Sur en octubre y el duelo frente a Estados Unidos en noviembre.

