“Felices” y “orgullosos”, los bolivianos festejan el pase al repechaje

Con 20 puntos, le arrebató a Venezuela el séptimo lugar de la tabla, que otorga medio pasaje a la cumbre máxima del fútbol.

Minutos después del pitazo final del juego disputado en la altura de El Alto, un torrente de hinchas tomó El Prado, la icónica alameda del centro paceño, para festejar entre cánticos y lágrimas la posibilidad de que Bolivia vuelva a una cita global después de 32 años.

“Ser boliviana es difícil, pero en esta ocasión me siento muy feliz y orgullosa de mi país”, dijo Rose Sandoval, una hincha altiplánica de 22 años, entre gritos de júbilo.

La última participación boliviana en un Mundial fue en Estados Unidos 1994. Entonces solo acudieron cuatro selecciones sudamericanas.

“¡Es una alegría grande! No hemos clasificado todavía, pero tenemos posibilidad. El año 1993 festejé en este mismo lugar”, recuerda Ricardo Nina, un economista de 64 años.

Llevaba la bandera roja, amarilla y verde de su país como una capa, mientras algunos bailaban en los techos de los autos y entonaban canciones bolivianas.

En septiembre del año pasado la selección de Bolivia se encontraba penúltima en la tabla cuando mudó su localía a El Alto, a 4.150 metros de altura. En ese escenario, que deja sin oxígeno a sus rivales, consiguió salir del fondo.

“Tenía dudas. Se nos esfumó la posibilidad y ahora estamos vivos de nuevo”, afirmó Nina.