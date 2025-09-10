"Memphis 52": Corinthians homenajea a Memphis Depay por su récord en Países Bajos

El artillero recibió una placa y una camiseta del Corinthians con su nombre y el número 52, en referencia a la cantidad de tantos que alcanzó con el equipo nacional.

"Su trayectoria traspasa las fronteras e inspira a millones de apasionados del fútbol. Hoy, esa historia también se viste de negro y blanco", escribe en portugués y en inglés la placa de acero que los dirigentes del club entregaron al jugador.

El reconocimiento se produjo antes del inicio del partido que el albinegro disputa contra Athletico Paranaense por la Copa de Brasil.

Memphis Depay destronó este domingo a su compatriota Robin van Persie -que se retiró del equipo nacional con 50 aciertos- y acercó a la victoria a la Naranja, que terminó venciendo por 2-3 a Lituania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tercer lugar del podio quedó Klaas-Jan Huntelaar, con 42 tantos.

Depay completó este martes su primer aniversario en el fútbol brasileño. Desde el 9 de septiembre del 2024, el neerlandés convirtió 15 goles con la camiseta del Corinthians y fue parte de la conquista del Campeonato Paulista, en marzo de este año.