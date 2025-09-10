Óscar Ibáñez deja de ser el seleccionador de Perú y comienza la búsqueda de su sucesor

Lima, 10 sep (EFE).- Óscar Ibáñez dejó de ser este miércoles el seleccionador de Perú al comunicar la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la terminación de su contrato, pese a que el lunes el entrenador de origen argentino había asegurado que se quedaría hasta los amistosos de noviembre próximo.