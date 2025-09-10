Pyramids-Auckland abren la Intercontinental en Egipto

La FIFA anunció este miércoles que el Estadio 30 de Junio de la capital de Egipto albergará el partido inaugural, en el que se enfrentarán el ganador de la Liga de Campeones de la CAF, el Pyramids, y el de Oceanía, el Auckland City.

El ganador se medirá el 23 de septiembre en Yeda (Arabia Saudí) al Al Ahli, campeón de la Liga de Campeones de la AFC, con la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA en juego, y el vencedor de este duelo pasará a la siguiente fase.

La etapa decisiva llegará en diciembre. El día 10 se jugará, en sede aún por confirmar, el Derbi de las Américas, entre el Cruz Azul mexicano, ganador de la Concacaf, y el campeón de la Copa Libertadores, que se conocerá el 29 de noviembre.

Tres días después, el 13, los ganadores del segundo y tercer partidos se enfrentarán por Copa Challenger de la FIFA por un lugar en la final de la Intercontinental.

El desenlace será el 17 de diciembre, cuando el triunfador de esa eliminatoria se enfrente al París Saint-Germain (PSG), clasificado directamente para la final como campeón de la Liga de Campeones de la UEFA 2024/25.

Según detalló la FIFA, las sedes de los partidos de diciembre serán anunciadas en las próximas semanas.