Final de la Champions 2027 tendrá un “impacto económico de 60 millones de euros”

“Todas las miradas estarán puestas en nuestra ciudad y nuestro estadio. Más de 400 millones de personas verán el partido en todo el mundo, la ciudad recibirá alrededor de 100.000 visitantes en tres días, con un impacto económico directo para la ciudad y la comunidad de 60 millones de euros” , explicó en la página web del club.

El estadio del Atlético de Madrid fue elegido este jueves como sede de la final de la Liga de Campeones de 2027 por el Comité Ejecutivo de la UEFA.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, expresó que la designación del estadio Riyadh Air Metropolitano como sede de la final de la Liga de Campeones de 2027 “es un orgullo” para el club rojiblanco y la ciudad, destacó la confianza de la UEFA y remarcó que su convicción de que estarán “de nuevo a la altura” en este evento.

“Es el partido más importante que hay en el fútbol de clubes y en una década, desde que se inauguró nuestro nuevo estadio, lo hemos acogido en dos ocasiones. Muy pocos clubes pueden presumir de un hecho así. Después del éxito de la última final, la UEFA ha vuelto a confiar en nosotros y estoy convencido de que vamos a estar de nuevo a la altura”, valoró Cerezo en la página web del Atlético.