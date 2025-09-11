Asunción, nuevamente sede de la Final Única de la Copa Sudamericana

Asunción volverá a recibir la Final Única de la Copa Sudamericana. Por tercera vez en la historia y por segunda consecutiva, la capital de Paraguay albergará el partido por el título del segundo certamen en relevancia en el continente. La ciudad fundada el 15 de agosto de 1537 reemplaza a Santa Cruz de la Sierra, según anunció la Conmebol en un comunicado.

“Pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la Copa Sudamericana 2025”, reveló el organismo sobre los trabajos realizados en la sede original.

“Trasladar la sede a Asunción, Paraguay”

“Conmebol ha resuelto trasladar la sede de la final de la Copa Sudamericana a Asunción, Paraguay, en la misma fecha programada. La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”, puntualizó.

“Se han iniciado las conversaciones con el Gobierno del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) a fin de coordinar los trabajos de organización”, mencionó Conmebol, que no desveló el estadio para el encuentro. En las dos oportunidades que nuestro país fue anfitrión del último juego del torneo continental, ambas finales fueron en La Nueva Olla de Cerro Porteño.

