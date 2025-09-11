Manchester United cede a André Onana al ex equipo de “Tacuara” Cardozo

Onana había perdido su lugar como titular en la Premier League ante el turco Altay Bayindir, y su situación se complicó aún más con la llegada del belga Senne Lammens. En lo que va de la temporada, el portero camerunés solo había jugado un partido por la Copa de la Liga, donde el United fue eliminado en penales por el modesto Grimsby Town.

El guardameta de 28 años había llegado al United en 2023 procedente del Inter de Milán por cerca de 47 millones de libras. Su misión era reemplazar a David de Gea, pero sus errores y su rendimiento inconsistente en las últimas dos temporadas lo alejaron del equipo titular.

One Tap ➡️ New Challenge pic.twitter.com/dlvDcf1Giu — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2025

La cesión de Onana también está relacionada con su participación en la Copa África 2025, torneo en el que defenderá a la selección de Camerún. El campeonato, que se celebrará entre diciembre y enero, podría dejarlo fuera de la acción con su nuevo club hasta por seis semanas.