El francés Martial se suma a la constelación de estrellas europeas del Monterrey

En una nota de prensa, el club regio dio a conocer el fichaje del galo de 29 años, quien proviene del AEK de Atenas griego.

Martial firmó un contrato que lo vincula al club del norte de México hasta 2027, con opción a extenderlo un año más, según información del equipo cinco veces campeón de México.

Oriundo de Massy, el artillero ha sido 30 veces internacional con la selección de Francia, a la que ayudó a ganar la Liga de Naciones de Europa de la temporada 2020-2021 y a ser subcampeona de la Eurocopa 2016.

Entre los equipos a los que ha pertenecido sobresalen el Mónaco, el Sevilla español y el Manchester United inglés, en el que en 2015 obtuvo el premio Golden Boy, que reconoce al mejor futbolista joven de Europa y que han ganado jugadores como el argentino Lionel Messi, el español Cesc Fábregas y el francés Kylian Mbappé.

Su mejor etapa como futbolista fue en el Manchester United, en el que disputó 317 partidos, marcó 90 goles y conquistó títulos como la Europa League (2016-17), la FA Cup (2015-2016 y 2023-24), la EFL Cup (2016-2017 y 2022-23) y la FA Community Shield (2016).

Tras salir del United en 2022 cedido al Sevilla, su carrera no ha encontrado regularidad, en parte por lesiones que ha sufrido.

Con el Sevilla apenas estuvo seis meses en los que marcó un gol y dio una asistencia en 12 encuentros. Luego, volvió al United y no encontró un lugar hasta salir en julio de 2024 para recalar en el AEK, en el que en 24 partidos anotó nueve veces y dio dos pases de gol

En el Monterrey, Martial será entrenado por el español Domènec Torrent, quien tiene la tarea de regresar al mejor nivel al primera francés de la historia en militar en los Rayados.

El atacante se unirá a una legión de estrellas europeas en el Monterrey, que tiene a los españoles Ramos, Sergio Canales y Oliver Torres, además de otros exjugadores de LaLiga española: el argentino Lucas Ocampos y Jesús 'Tecatito' Corona.

El Monterrey es líder del torneo Apertura 2025, que este viernes comienza su octava jornada, en la que los Rayados se enfrentarán el domingo al Querétaro.