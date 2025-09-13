Clausura Argentino: Independiente cae contra Banfield en Avellaneda

El Taladro, equipo dirigido por Pedro Troglio, supo aprovechar la ventaja en el primer tiempo y sostener el marcador para llevarse el triunfo y meterse en el top 5 del Grupo A.
En otro encuentro de la jornada sabatina, Godoy Cruz no pudo sacar ventaja a su condición de local frente a Barracas Central, igualando sin goles en el estadio Feliciano Gambarte. Barracas sigue sumando en el Clausura y se mantiene líder del Grupo A, con 15 unidades.
Resultados y programación de la octava fecha: Jueves: Belgrano 0-San Martín SJ 0. Viernes: Riestra 2-Central Córdoba 0; Racing 2-San Lorenzo 0, Huracán 0-Vélez 0, Newell’s 2-Atlético Tucumán 0 y Lanús 1-Independiente Rivadavia 0. Sábado: Godoy Cruz 0-Barracas 0, Independiente 0-Banfield 1, Estudiantes-River, Sarmiento-Aldosivi. Domingo: Gimnasia LP vs. Unión, Instituto vs. Argentinos, Rosario Central vs. Boca Juniors, Tigre vs. Talleres y Defensa y Justicia vs. Platense.
