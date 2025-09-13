Clausura Argentino: Independiente cae contra Banfield en Avellaneda

Con un gol de Martín Río al minuto 37, Banfield rescató de Avallaneda un triunfo por 1-0 sobre Independiente para sumar 13 puntos, luego de cuatro partidos ganados, un empate y tres derrotas en la octava fecha del torneo Clausura del fútbol argentino.