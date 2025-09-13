El Real Madrid presentará a FIFA un dossier de los arbitrajes que recibe en LaLiga

En un partido en el de nuevo se anuló un tanto a Kylian Mbappé por fuera de juego y el Real Madrid se quedó con diez jugadores por una expulsión muy protestada de Dean Huijsen, que derribó a Mikel Oyarzabal con Eder Militao cerca de la acción, el club blanco anunció el paso que dará ante la FIFA.

El Real Madrid presentará ante el organismo rector del fútbol a nivel mundial un informe con todas las acciones arbitrales de las cuatro primeras jornadas de LaLiga con las que no está de acuerdo con las decisiones. Además, añadirá ejemplos de la pasada temporada y elevará el dossier a FIFA "para que tome buena nota de lo que ocurre en el fútbol español con respecto al arbitraje", anunció en la tele del club.

En las próximas horas el Real Madrid recurrirá, según informaron a EFE fuentes del club blanco, la tarjeta roja que recibió Huijsen en la primera parte en Anoeta, para que el jugador pueda disputar el partido de la quinta jornada ante el Espanyol el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu.