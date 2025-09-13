Laporte: "Ha habido momentos que no lo veía claro, pero al final se hizo todo bien"

"Estoy muy agradecido a la directiva y a toda la gente que me arropa y ha estado alrededor de mí durante todo este tiempo", señaló Laporte en la rueda de prensa de presentación que se llevó a cabo en San Mamés después de las comparecencias posteriores al partido frente al Deportivo Alavés.

El futbolista explicó que durante desde el inicio de ese proceso que pensaba que "iba a ser un poco más rápido" dejó claro a su anterior club, el Al-Nassr, que su "único objetivo" en el mercado de verano era regresar al Athletic. La entidad saudí, no obstante, la transmitió el interés de "muchos clubes" por "pagar cantidades grandes" por su fichaje.

"Estaba ese condicionante de que el Al-Nassr buscaba ese rendimiento económico y hasta el final del mercado estuvimos en esa tesitura. Creo que ese es el motivo para haber llegado a estas alturas", explicó.

El internacional añadió que cuando hace dos años salió del Manchester City "tenía intención" de regresar al Athletic, si bien igualar la oferta que propuso entonces el Al-Nassr "requería un esfuerzo muy importante" que la entidad rojiblanca "no podía asumir" y por eso puso rumbo a Arabia Saudí.

Laporte, por otro lado, desconoce aún si podrá ser inscrito en la Liga de Campeones, aunque confía que la UEFA tenga en cuenta el visto bueno otorgado por la FIFA para la tramitación de su 'transfer' fuera de plazo, y aseguró que aunque no ha jugado un partido oficial desde abril físicamente se encuentra "bien".

"He entrenado por mi cuenta y me he puesto en forma en lo máximo que he podido. Ernesto (Valverde) irá viendo los entrenamientos y veremos la sensación desde los primeros días. Vamos poco a poco cómo va la cosa, pero creo que es más decisión del entrenador que mía. Por mi parte me siento bien", insistió.

Laporte, por otro lado, aseguró haber hablado "desde abril" con Luis de la Fuente para transmitirle su intención de regresar al Athletic y aseguró que el seleccionador español le "transmitió tranquilidad desde el primer día" de cara a su posible regreso a la selección con la que conquistó la Eurocopa de 2024.

"Tenemos muy buena relación. Hemos logrado grandes cosas juntos y creo que todavía me queda muchísimo por delante para disfrutar del Athletic y compaginarlo con la selección. Volver al Athletic es importante también para optar al final de temporada a estar entre los jugadores que pueden jugar un Mundial", admitió.