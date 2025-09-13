Un clásico de locura: ¡La ‘Juve’ se lleva el ‘Derby d’Italia’!

El ‘Derby d’Italia’, uno de los enfrentamientos más importantes de la historia del ‘calcio’, parece tener un dueño claro en las últimas citas. A pesar de sus recientes problemas, la Juve ha logrado doblegar a un Inter considerado uno de los equipos más potentes de Europa, pero que ha tenido un inicio de temporada con dudas, sumando dos derrotas en las primeras tres jornadas.

El partido fue un auténtico vaivén de emociones. Ambos equipos tuvieron sus momentos de dominio, aunque fue la Juve la que se adelantó con un gol de Kelly (14′), asistido por Bremer. El Inter, subcampeón de Europa, no se amedrentó y Calhanoglu igualó el marcador a los 30 minutos. Sin embargo, Kenan Yildiz devolvió la ventaja a la Juve con un potente disparo desde fuera del área antes del descanso.

El segundo tiempo no decepcionó. Con el marcador 2-2, el clásico se convirtió en una historia de los hermanos Thuram. Primero, Marcus Thuram (76′) puso al Inter por delante, pero apenas siete minutos después, Khéphren Thuram (83′) se tomó una “venganza personal” y empató con un gol de cabeza.

El empate parecía el resultado justo para un partido tan igualado, e incluso poético por los autores de los últimos goles. Pero el joven Adzic tenía otros planes. Con un remate desde fuera del área, el montenegrino de 19 años selló el 4-3 definitivo en el minuto 91, manteniendo el invicto de la Juve y profundizando las dudas en el Inter.

Ficha técnica del partido

Juventus (4): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (Adzic, m.73), Khéphren Thuram, McKennie (David, m.79); Koopmeiners (Cabal, m.73), Yildiz; Vlahovic (Openda, m.73).

Inter de Milán (3): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (Darmian, m.77), Barella (Zielinski, m.64), Calhanoglu (Sucic, m.82), Mkhitaryan, Carlos Augusto (Dimarco, m.64); Lautaro Martínez (Bonny, m.64) y Marcus Thuram.

Goles: 1-0, m.14: Kelly; 1-1, m.30: Calhanoglu; 2-1, m.38: Yildiz; 2-2, m.65: Calhanoglu; 2-3, m.76: Marcus Thuram; 3-3, m.83: Khéphren Thuram; 4-3, m.91: Adzic.

Árbitro: A. Colombo.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Serie A, disputado en el Juventus Stadium de Turín.

