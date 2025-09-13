¡Festival de goles del Bayern Múnich!

El encuentro quedó prácticamente sentenciado en la primera media hora. El Bayern se abalanzó sobre la defensa del Hamburgo como un huracán, sin darle opciones. Apenas en el minuto 3, Serge Gnabry abrió el marcador con un potente disparo. Minutos después, en el 9, Alex Pavlovic aumentó la ventaja. El primer tiempo continuó con la misma tónica: en el 24, Harry Kane anotó de penalti, y en el 29, el colombiano Luis Díaz puso el 4-0 tras un remate que se desvió en un defensor.

Después del descanso, el Bayern levantó el pie del acelerador. Aunque el Hamburgo intentó reaccionar, no logró generar verdadero peligro. En un contragolpe, el protagonista de la tarde, Harry Kane, cerró la goleada con su segundo tanto, tras una brillante jugada que incluyó toques con Luis Díaz y Michael Olise. Con el partido ya definido, el técnico dio descanso a sus figuras, incluyendo a Kane, Díaz y Gnabry, con la mira puesta en el partido europeo.

Con esta victoria, el Bayern mantiene su paso perfecto en la Bundesliga, con tres triunfos en tres jornadas. Por su parte, el Hamburgo, que regresa a la primera división tras siete años, sigue sin poder marcar su primer gol de la temporada.

Ficha del Partido

Bayern (5): Neuer; Laimer, Upamecano (Guerreiro, 46) (Bishof, 64) , Tah, Stasinic; Kimmich, Pavlovic; Oliseh, Gnabry (Gnabry, 46), Luis Díaz (Boey, 76); Kane (Karl, 64).

Hamburgo (0): Heuer Fernandes; Omari, Vuskovic, Soumahoro (Elfadli, 46); Mikelbrencis, Remberg, Capaldo (Meffert, 46), Muheim; Fabio Vieira (Baldé, 76), Königsdörfer (Glatzel, 76), Rössing-Lelesiit (Philippe, 46).

Goles: 1-0 , min 3: Gnabry; 2-0, min 9: Pavlovic; 3-0, min 26: Kane, de penalti; 4-0, min 29: Luis Díaz; 5-0, min 62: Kane.

Árbitro: Tobias Stieler. Amonestó a Soumahoro, Upamecano, Muheim, Pavlovic

Incidencias: partido de la tercera jornada de la Bundesliga disputado en la Allianz Arena de Múnich.