0-1. Simeone anula al Roma

Tras dos jornadas sufridas, apareció el 'Cholito' Simeone por todo lo alto para regalar la primera alegría de la campaña de los de Marco Baroni, perdedores por 0-5 ante el Inter e incapaces de superar el empate ante la 'Fiore'.

Marcó en el minuto 71 de un partido complicado, dominado en un inicio por el combinado de Gian Piero Gasperini, que experimentó su primera derrota en la Serie A tras un gran inicio.

Y fue un golazo. En el centro del campo, encimado por su par, dejó pasar por debajo de sus piernas un balón que le había llegado desde el área propia, procedente de una defensa desesperada por alejar el peligro. Su finta le permitió ganar metros, oxígeno. Pero paró ahí. Inició su carrera al gol y, tras apoyarse en el belga Ciryl Ngonge, su excompañero en el Nápoles, sacó desde la frontal un zapatazo ajustado al palo imposible para el serbio Mile Svilar, meta del Roma.

No hizo falta más. El gol del 'Cholito', su primera muestra de calidad en el Torino, decidió el duelo en el Olímpico. El 'Toro' recondujo su inicio, el Roma frenó justo antes del derbi ante el Lazio, precisamente ante un equipo que el año pasado entrenaba Marco Baroni.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy