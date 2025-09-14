El mejor Espanyol no quiere dar vida a un Mallorca envuelto en problemas

El Espanyol, de todas formas, es consciente que el cuadro balear se ha medido a Barcelona (0-3) y Real Madrid (2-1), por lo que recela de sus cifras. Los catalanes tienen los pies en el suelo, conscientes de que deben mantener su intensidad y concentración para amarrar los tres puntos en el RCDE Stadium.

El parón liguero ha servido para que los nuevos fichajes se acoplen al equipo, además de pulir automatismos. El cuerpo técnico, liderado por Manolo González, quiere un bloque sólido, protagonista y que se acostumbre a ganar. El vestuario ha asimilado las líneas maestras del entrenador.

Por otra parte, el Espanyol tiene, sobre el papel, a todos sus futbolistas disponibles a excepción de la ya conocida baja de Javier Hernández por lesión. El entrenador dará más detalles sobre el estado de la plantilla en la rueda de prensa de esta tarde.

El Espanyol le tiene tomada la medida al Mallorca en su estadio. Para encontrar la última victoria del conjunto balear debemos remontarnos a la temporada 2010-11. Desde entonces, los periquitos han disfrutado de seis victorias y un empate, una tendencia que procurarán mantener en esta jornada.

El Mallorca no ha comenzado la temporada como le hubiese gustado tras caer ante Barcelona (0-3) y Real Madrid (2-1) y empatar en el último suspiro contra el Celta de Vigo en casa (1-1), sumando un punto en un calendario muy complicado para arrancar la liga.

El parón de selecciones no ha sentado bien al cuadro de Jagoba Arrasate tras la polémica de Dani Rodríguez, un jugador que será "muy difícil, por no decir imposible" que cuente con minutos, según ha asegurado el técnico en rueda de prensa.

A nivel deportivo, el cuadro insular ya dejó mejores sensaciones en su visita al Bernabéu, donde pudo puntuar ante un buen Madrid y se mostró muy sólido con una defensa de cinco que podría repetirse en el RCDE Stadium.

Gran parte de las opciones de puntuar para el Mallorca pasarán por el nivel que puedan mostrar Pablo Torre y Sergi Darder en la sala de máquinas, y este último vivirá un día muy especial al regresar a la que fue su casa durante muchos años.

Arrasate podría repetir en la delantera la dupla que conforman Vedat Muriqi y Mateo Joseph tras los buenos minutos del recién llegado hasta la fecha y la confianza del kosovar, que marcó en su último partido liguero y durante el parón con su selección.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Dolan, Edu Expósito, Pere Milla; Roberto y Puado.

Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Kumbulla, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Pablo Torre, Sergi Darder; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

Árbitro: Alejandro José Hernández, del comité de Las Palmas.

- Puestos: Espanyol (6º, 7 puntos), Mallorca (18º, 1 punto).

- El dato: El Espanyol ha sumado siete puntos de nueve en este inicio.

José Salinas: "Tenemos los pies en el suelo".

Jagoba Arrasate: "Necesitaremos hacer muchas cosas de las que hicimos en el Bernabéu para puntuar".

- Bajas: el espanyolista Javier Hernández (lesión) y los mallorquinistas Javi Llabrés (lesión), Dani Rodríguez (decisión técnica).