Empate premundial Sub 20, entre Paraguay y Arabia Saudita

Los dirigidos por Antolín Alcaraz arrancaron así la fase final de preparación de cara a la participación Albirroja en el Mundial de la categoría, a disputarse en Chile del 27 del mes en curso al 19 de octubre.

En el primer tiempo, los árabes se adelantaron con un gol desde el punto penal anotado por Thamer Alkhaibari. En el complemento y con los cambios hechos por el técnico Alcaraz, la Albirroja adelantó sus líneas y a los 75 minutos, con un remate dentro del área, David Fernández igualó el encuentro.

El próximo amistoso de pre-Mundial será pasado mañana frente a Colombia, en el estadio de CARFEM, desde las 16:00.

Paraguay: Víctor Rojas; Ezequiel Duarte, Lucas Quintana, Gadiel Paoli (68’ Axel Balbuena) y Alexandro Maidana; Rodrigo Villalba (68’ Tobías Morínigo), Fabrizio Baruja (74’ David Fernández), Lucas Gómez (46’ Osmar Giménez) y César Miño (46’ Gabriel Aguayo); Enso González (59’ Octavio Alfonso) y Rodrigo Acuña (46’ Tiago Caballero). D.T.: Antolín Alcaraz.

Arabia Saudita: Hamed Yousef; Mohammed Barnawi, Saleh Barnawi, Rakan Alghandi, Awad Aman; Eyad Houssa, Ziyad Alghamdi, Suad Harun y Amar Alyuhaybi; Farhah Alshamrani y Thamer Alkhaibari. D.T.: Marco Soares.

Goles: 75’ David Fernández (P), 8’ Thamer Alkhaibari, de penal (AS).