LaLiga de España: Barça humilla al Valencia 6-0, con tres dobletes

Sin su estrella Lamine Yamal por lesión, el equipo catalán superó a su rival de manera cómoda gracias a los dobletes de Fermín López (29, 56), Raphinha (53, 66) y Robert Lewandowski (76, 86).

Con este triunfo, el primero como local y en el Johan Cruyff debido a las obras que se están realizando en el Camp Nou, el Barça suma diez puntos, dos menos que el líder Real Madrid, que venció el sábado a la Real Sociedad (2-1) en Anoeta.

Esta contundente victoria animará sin duda a la escuadra azulgrana, que se medirá el jueves al Newcastle en la primera fecha de la Liga de Campeones. Antes, el Celta empató a uno ante el Girona en Balaídos, al igual que el Levante a dos ante el Betis.

* Resultados de la cuarta fecha: Viernes: Sevilla 2-Elche 2; Sábado: Getafe 2-Real Oviedo 0, Real Sociedad 1-Real Madrid 2, Athletic 0-Alavés 1, Atlético de Madrid 2-Villarreal 0; Domingo: Celta 1-Girona 1, Levante 2-Betis 2, Osasuna 2-Rayo 0 y Barcelona 6-Valencia 0; Lunes, 16:00 hora paraguaya: Espanyol vs. Mallorca.

* Posiciones: Real Madrid 12, Barcelona 10, Atletic y Getafe 9; Villarreal, Espanyol y Alavés 7; Elche, Osasuna y Betis 6 puntos.