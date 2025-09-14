Fútbol Internacional

Premier League: City, superior al United y Liverpool, sobre la hora

El Manchester City fue muy superior al Manchester United (3-0) en el debut de Gianluigi Donnarumma bajo el arco local, este domingo en una cuarta jornada de la Premier League en la que el Liverpool extendió su pleno de victorias con un gol de penal en el descuento.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 21:37
Erling Haaland anotó un doblete para el triunfo del Manchester City sobre el Manchester United.
Erling Haaland anotó un doblete para el triunfo del Manchester City sobre el Manchester United. ADAM VAUGHAN

Ante su público, el equipo de Pep Guardiola se impuso con un gol de Phil Foden (18’) y un doblete de Erling Haaland (53’ y 68’). El delantero noruego suma cinco goles en cuatro partidos de liga.

En cambio, el Manchester United, con el paraguayo Diego León por primera vez en la banca de suplentes y su entrenador, Ruben Amorim, quedan anclados en la zona media-baja de la tabla.

Lea más: Brasileirão: Flamengo, solitario en la cima

Antes, el campeón de Inglaterra y actual líder, el Liverpool, necesitó un penal convertido por Mohamed Salah en el tiempo añadido para vencer fuera de casa al recién ascendido Burnley (1-0) y mantener su pleno de victorias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Resultados de la cuarta jornada: Sábado: Arsenal 3-Nottingham 0, AFC Bournemouth 2-Brighton 1, Newcastle 1-Wolverhampton 0, Crystal Palace 0-Sunderland 0, Everton 0-Aston Villa 0, Fulham 1-Leeds 0, West Ham 0-Tottenham 3, Brentford 2-Chelsea 2, Domingo: Burnley 0-Liverpool 1, Manchester City 3-Manchester United 0.

* Principales posiciones: Liverpool 12 puntos, Arsenal, Tottenham y Bournemouth 9, Chelsea 8, Everton y Sunderland 7, Manchester City y Cristal Palace 6, Newcastle 5, hasta la décima ubicación.

Enlace copiado