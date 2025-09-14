Premier League: City, superior al United y Liverpool, sobre la hora

Ante su público, el equipo de Pep Guardiola se impuso con un gol de Phil Foden (18’) y un doblete de Erling Haaland (53’ y 68’). El delantero noruego suma cinco goles en cuatro partidos de liga.

En cambio, el Manchester United, con el paraguayo Diego León por primera vez en la banca de suplentes y su entrenador, Ruben Amorim, quedan anclados en la zona media-baja de la tabla.

Lea más: Brasileirão: Flamengo, solitario en la cima

Antes, el campeón de Inglaterra y actual líder, el Liverpool, necesitó un penal convertido por Mohamed Salah en el tiempo añadido para vencer fuera de casa al recién ascendido Burnley (1-0) y mantener su pleno de victorias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Resultados de la cuarta jornada: Sábado: Arsenal 3-Nottingham 0, AFC Bournemouth 2-Brighton 1, Newcastle 1-Wolverhampton 0, Crystal Palace 0-Sunderland 0, Everton 0-Aston Villa 0, Fulham 1-Leeds 0, West Ham 0-Tottenham 3, Brentford 2-Chelsea 2, Domingo: Burnley 0-Liverpool 1, Manchester City 3-Manchester United 0.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Principales posiciones: Liverpool 12 puntos, Arsenal, Tottenham y Bournemouth 9, Chelsea 8, Everton y Sunderland 7, Manchester City y Cristal Palace 6, Newcastle 5, hasta la décima ubicación.