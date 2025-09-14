Salah sella el liderato del Liverpool con un penal en el último minuto

El Burnley se defendió con todo durante los noventa minutos, mientras que el Liverpool disparó en 27 ocasiones. A pesar de los intentos, el partido no se definió sino hasta el minuto final, cuando el recién ingresado Hannibal Mejbri cometió una mano dentro del área al intentar bloquear un centro de Jeremie Frimpong, dándole a Salah la oportunidad de asegurar la victoria.

La victoria, sin embargo, dejó un sabor agridulce para el Liverpool debido a las lesiones de Milos Kerkez y Alexis Mac Allister. Kerkez fue sustituido a los 38 minutos por precaución, mientras que Mac Allister sufrió una dura entrada de Ugochukwu que le torció el tobillo, lo que pone en duda su participación en el partido de la Liga de Campeones de este miércoles contra el Atlético de Madrid. A pesar de la gravedad de la falta, Ugochukwu no fue expulsado en esa jugada, aunque sí recibió una segunda amarilla por otra falta al final del encuentro.

Con el Burnley defendiendo con nueve jugadores y el tiempo agotándose, parecía que los de Scott Parker lograrían un valioso empate. Sin embargo, en el minuto 93, un centro desesperado de Frimpong encontró el codo de Hannibal, que se lamentó inmediatamente, sabiendo que había comprometido el resultado de su equipo.

El árbitro Michael Oliver no dudó en señalar el punto de penalti, sin necesidad de revisión del VAR. Salah no falló y selló la cuarta victoria consecutiva para el Liverpool, que se ubica como líder en solitario con doce puntos, tres más que el Arsenal, Tottenham y Bournemouth, sus más cercanos perseguidores. El Burnley, por su parte, se queda con tres puntos en la decimoséptima posición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ficha técnica:

0 - Burnley: Dubravka; Walker, Laurent, Ekdal, Esteve, Hartman; Cullen (Florentino, m.62), Ugochukwu; Tchaouna (Mejbri, m.63), Anthony (Broja, m.89) y Foster (Worrall, m.86).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

1 - Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté (Frimpong, m.87), Van Dijk, Kerkez (Robertson, m.38); Wirtz (Ngumoha, m.87), Gravenberch, Mac Allister (Bradley, m.76); Salah, Gakpo y Ekitike (Chiesa, m.72).

Árbitro: Michael Oliver.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la Premier League disputado en Turf Moor (Burnley).