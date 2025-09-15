Vídeo: El golazo de chilena de Ronaldo Martínez en Platense

Ronaldo Martínez anotó un golazo de chilena para la remontada y victoria de Platense sobre Defensa y Justicia por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de Argentina. El ex Cerro Porteño, que arrancó de titular, finalizó un centro desde la derecha con una pirueta para establecer el 2-1 del Calamar sobre el Halcón a los 48 minutos. El atacante anotó por quinta vez y es el máximo artillero del campeonato. Por su lado, alcanzó los 7 en la temporada.

Lea más: Ronaldo Martínez y el golazo de chilena: “Una locura”

El golazo de chilena de Ronaldo Martínez