El campeón Pachuca golea al Necaxa con póker de Charlyn Corral

Corral, ganadora del premio Pichichi de 2018 en su país, guió al triunfo a las Tuzas, por las que también anotó Myra Delgadillo.

El Pachuca llegó a 26 puntos para ser segundo de la tabla de posiciones, con dos unidades menos que el líder, Tigres UANL.

Charlyn suma 14 dianas, 3 más que la estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul.

La mundialista Corral convirtió el 1-0 al minuto 30 luego de recibir un pase filtrado de Kenti Robles y burlar a la guardameta Jennifer Amaro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Corral interceptó un balón entre dos defensas al 37 para concretar el 2-0 ante la salida de Amaro y puso una asistencia al 42 con un centro desde la izquierda que Myra Delgadillo cabeceó para el 3-0.

El espectáculo de Corral continuó al 44 con un remate de frente al arco luego de ganarle la marca a dos zaguera, que significó el 4-0 y el triplete para la delantera mexicana.

Corral añadió uno más a segunda al 86, al recibir un pase, darse una media vuelta y de zurda mandar un disparo bombeado que entró por el poste derecho de Amaro para el 5-0 final.

Dos horas antes, el Guadalajara venció por 0-2 al América, con dos goles de Denise Castro para ganar el clásico del fútbol mexicano y agudizar la tendencia a la baja de las Águilas, con dos derrotas y un empate en sus últimas tres salidas.

La undécima jornada comenzó el jueves pasado con el empate 1-1 entre el Querétaro y el Puebla.

El viernes, el Monterrey derrotó por 0-1 al Toluca y el Tigres UANL goleó por 5-1 a las Pumas UNAM.

El sábado, el Cruz Azul se impuso 0-2 al Juárez FC y el Tijuana por 0-3 al Mazatlán F.C.

La jornada concluirá este lunes con los duelos San Luis-León y Santos Laguna-Atlas.