Amistoso premundialista Sub 20: Paraguay enfrenta a Colombia

El rival de turno de la Albirroja será la selección de Colombia, en juego pactado a las 16:00, en el Centro de Alto Rendimiento Femenino (Carfem), buscando seguir mejorando y alcanzar un mejor resultado al obtenido frente a Arabia Saudita (1-1), en el primer compromiso, disputado el domingo último.

Los dirigidos por el entrenador Antolín Alcaraz tienen el penúltimo juego de preparación, ya que la serie de amistosos se cierra el domingo frente a Japón, de vuelta en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané, siempre a las 16:00 y sin presencia de público.

Paraguay disputará el Mundial Sub 20 de la FIFA en Chile, como integrante del Grupo B, junto a las selecciones de Corea del Sur, Ucrania y Panamá. El debut de la Albirroja está marcado para el domingo 27 de setiembre, frente a Panamá, en Valparaíso.

Los siguientes encuentros serán frente a Corea el 30 de setiembre y el último ante Ucrania, el 3 de octubre.