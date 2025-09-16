FIFA pagará $355 millones a clubes que cedan jugadores para el Mundial 2026

Esta iniciativa, que se alinea con el memorando firmado con la Asociación de Clubes Europeos (ECA) en marzo de 2023, busca una redistribución de fondos más equitativa y solidaria a nivel global. Ahora, cualquier club que ceda un jugador para las eliminatorias de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 recibirá una compensación económica, sin importar si el jugador finalmente participa en el torneo.

Lea más: Champions League: Los partidos de hoy martes 16 de septiembre

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la importancia de reconocer la contribución de los clubes: “Se repartirán 355 millones de dólares a los clubes, una cantidad récord, por ceder a sus jugadores. De este modo, reforzamos nuestra sólida colaboración con la Asociación de Clubes Europeos y clubes de todo el mundo.”

Por su parte, el presidente de la ECA, Nasser Al-Khelaïfi, celebró el nuevo programa, señalando que “garantizará que más clubes de todo el mundo perciban una recompensa por ceder a sus jugadores y pone de manifiesto cómo el memorando de acuerdo entre la ECA y la FIFA apoya el crecimiento actual del fútbol de clubes en todo el mundo.”

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la edición anterior, para el Mundial de Catar 2022, la FIFA distribuyó $209 millones a 440 clubes de 51 federaciones de las seis confederaciones. Este nuevo enfoque subraya la intención de la FIFA de aumentar el apoyo económico a los clubes, reconociendo su papel fundamental en el desarrollo del fútbol.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La FIFA anunció que próximamente publicará los detalles completos sobre el modelo de distribución de estos fondos.

Fuente: EFE