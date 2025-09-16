Champions League: Los partidos de hoy martes 16 de setiembre

La Champions League 2025-2026 abre hoy la Fase Liga: 36 equipos disputan 8 partidos cada uno, 4 de local y 4 de visitante, en busca de los 8 boletos directos a los octavos de final (del 1° al 8°) y los 16 cupos a los playoffs de octavos de final (del 9° al 24°). La serie del torneo de clubes más importante del viejo continente, en el segundo año del nuevo formato, comienza hoy con 6 encuentros.

Champions League: Los partidos de hoy

13:45; PSV vs. Unión Saint-Gilloise: ESPN 2

13:45; Athletic Bilbao vs. Arsenal: ESPN

16:00; Juventus vs. Borussia Dortmund: ESPN 2

16:00; Benfica vs. Qarabag: ESPN 3

16:00; Tottenham vs. Villarreal: ESPN 5

16:00; Real Madrid vs. Olympique Marsella: ESPN