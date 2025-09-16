Vélez Sarsfield vs. Racing: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Vélez Sarsfield y Racing de Avellaneda juegan hoy el primer partido de la serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Fortín de Guillermo Barros Schelotto, el ex entrenador de la selección de Paraguay, y la Academia de Richard Sánchez disputan la ida en el estadio José Amalfitani de la ciudad de Buenos Aires: comienza a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Wilton Sampaio y el VAR de Rodolpho Toski.

Vélez Sarsfield vs. Racing: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00horas

Chile: 19:00horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Vélez Sarsfield vs. Racing:¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Vélez Sarsfield vs. Racing:¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.

La formación de Vélez Sarsfield vs. Racing en la Copa Libertadores 2025

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca.

DT: Guillermo Barros Schelotto

La formación de Racing vs. Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores 2025

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas