Vélez Sarsfield vs. Racing: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

Vélez Sarsfield y Racing de Avellaneda juegan hoy el primer partido de la serie de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El Fortín de Guillermo Barros Schelotto, el ex entrenador de la selección de Paraguay, y la Academia de Richard Sánchez disputan la ida en el estadio José Amalfitani de la ciudad de Buenos Aires: comienza a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Wilton Sampaio y el VAR de Rodolpho Toski.
Vélez Sarsfield vs. Racing: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00horas
Brasil: 19:00 horas
Uruguay: 19:00horas
Chile: 19:00horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
Inglaterra: 23:00 horas
España: 00:00 horas
Bélgica: 00:00 horas
Marruecos: 00:00 horas
Sudáfrica: 00:00 horas
Vélez Sarsfield vs. Racing:¿Dónde ver hoy por TV?
ESPN
Tigo Star: ESPN, canal 103
IP TV Copaco: ESPN, canal 51
Personal Flow: ESPN, canal 102
Claro TV: ESPN, canal 63
Vélez Sarsfield vs. Racing:¿Dónde ver hoy por streaming?
Disney +
La formación de Vélez Sarsfield vs. Racing en la Copa Libertadores 2025
Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca.
DT: Guillermo Barros Schelotto
La formación de Racing vs. Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores 2025
Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez.
DT: Gustavo Costas