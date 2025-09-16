Ounahi: "Tanto el Girona como yo hemos luchado mucho para poder estar aquí"

"Es verdad que hubo muchos clubes interesados, pero la decisión ha sido relativamente rápida y fácil. Estoy encantado de poder formar parte de este proyecto", ha afirmado Ounahi.

El Girona pagó alrededor de seis millones por el futbolista del Olympique de Marsella, que ha firmado hasta 2030 y que ya debutó como rojiblanco en el empate del domingo en Vigo.

Ounahi ha admitido que tuvo sobre la mesa ofertas más tentadoras en el aspecto económico, pero que no priorizó el dinero y que el Girona encaja muy bien en su estilo de juego y le permitirá "cumplir un sueño que tenía desde muy joven": jugar en LaLiga EA Sports.

Asimismo, se ha mostrado "muy contento" y "muy agradecido" por su llegada al Girona, un club en el que puede crecer y progresar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Aún no me siento al 100%, pero sé que cuando pueda rendir al máximo aportaré mucho", ha añadido el centrocampista.

También ha admitido que habló con Yassine Bounou, exjugador del Girona y compañero en la selección marroquí, antes de fichar por el club catalán: "Cuando le comenté que tenía esta propuesta me dijo que no la dejara escapar y que la aprovechara".

Ounahi ha prometido trabajar "muy duro" para contribuir al crecimiento del club y ha reconocido que afronta una temporada "bastante cargada" entre el Girona y la Copa África, que disputará en invierno en Marruecos, y el Mundial.

"La selección es un equipo con mucho talento y jugadores muy jóvenes que está más fuerte que nunca. Ahora toca demostrar sobre el campo de lo que somos capaces. Es una selección que será mucho más firme y contundente que en el último Mundial", ha anticipado.

En la última Copa del Mundo la selección marroquí ya hizo historia al llegar a semifinales después de vencer a España y a Portugal, con Ounahi como protagonista hasta tal punto que Luis Enrique alabó su rendimiento.

El nuevo '18' del Girona ha estado acompañado por el presidente rojiblanco, Delfí Geli, que ha reivindicado que en su debut ya dejó muestras de su "calidad" y de lo que puede aportar.

También ha agradecido que Ounahi ha tenido "la paciencia de querer esperar al Girona".