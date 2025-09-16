Un autogol en frío amarga el regreso del Villarreal a la Champions

Apenas habían transcurrido los primeros compases del partido cuando el portero brasileño cometió uno de esos fallos que cuesta entender. Un centro raso, a priori sin mayor peligro, de Lucas Bergvall se convirtió en el único gol del partido. Luiz Júnior intentó blocar el balón, pero se lo introdujo en su propia portería, ante la incredulidad de sus compañeros y la sorpresa de la afición. Este error condicionó el plan de Marcelino, obligando a su equipo a jugar a contracorriente durante los 90 minutos restantes.

A pesar del marcador adverso, el Villarreal se aferró a su calidad y creció en el partido. El mayor peligro para la defensa del Tottenham llegó por medio del extremo Nicolás Pepé, exjugador del Arsenal. El africano fue una amenaza constante, con un disparo que rozó el poste en la primera mitad y otro en la segunda que estuvo muy cerca de sorprender al guardameta Guglielmo Vicario.

Con el paso de los minutos, el Villarreal se hizo con mayor presencia en el campo, recuperando balones en tres cuartos de cancha, liderado por un incansable Gueye. Sin embargo, la frustración creció con las decisiones del árbitro Rade Obrenovic, que, aunque se mostró permisivo con las tarjetas amarillas, no expulsó a Xavi Simons cuando debió mostrarle la segunda.

La mejor oportunidad para los de Marcelino llegó a cinco minutos del final, cuando Micky Van de Ven, siendo el último hombre, cometió una falta al borde del área sobre un jugador del Villarreal. El tiro libre, ejecutado por Pepé, pasó lamiendo el palo y socavó las últimas esperanzas del club español de sumar al menos un punto en su retorno al torneo.

La hostilidad de la grada hacia Thomas Partey

Más allá del terreno de juego, el partido estuvo marcado por la hostilidad que recibió el jugador Thomas Partey. El futbolista fue abucheado por la grada del Tottenham Hotspur Stadium desde que salió a calentar, tanto por su pasado en el Arsenal como por las acusaciones de seis delitos sexuales por los que deberá comparecer este miércoles en un tribunal de Londres.

El mediocampista africano fue el blanco de la animosidad de los aficionados cada vez que tocaba el balón, un incidente que sumó una nota de tensión en una noche ya de por sí complicada para los españoles.

Ficha técnica

Tottenham Hotspur (1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence (Udogie, m.69); Bergvall (Danso, m.92), Bentancur, Sarr (Palhinha, m.69); Simons, Kudus y Richarlison.

Villarreal (0): Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona (Akhomach, m.75); Comesaña (Parejo, m.78), Gueye (Partey, m.78), Pepé, Buchanan (Moleiro, m.82); Ayoze (Pedraza, m.75) y Mikautadze.

Gol: 1-0, m.4: Luiz Júnior, en propia meta.

Árbitro: Rade Obrenovic. Amonestó a Simons (m.30), Richarlison (m.33), Kolo Muani (m.78) y Van de Ven (m.84) por parte del Tottenham, y a Comesaña (m.35), Mouriño (m.36) y Veiga (m.53) por parte del Villarreal.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Tottenham Hotspur Stadium (Londres) ante 54.755 espectadores.

Fuente: EFE