Vlahovic rescata a la Juventus en la Champions League

El partido fue un auténtico caos, un escenario ideal para que jugadores como Vlahovic demostraran su valía. El delantero serbio, que en verano se negó a dejar el club y cuya situación contractual sigue en el aire, se convirtió en el gran protagonista de la noche. Su entrada al campo coincidió con el primer tanto del Dortmund, un zurdazo de Adeyemi al minuto 52.

Tras el primer golpe, la Juventus se activó. Yildiz, una de las jóvenes promesas del equipo, firmó el empate con un potente disparo a la escuadra, un gol casi idéntico al que la leyenda Del Piero marcó en el mismo escenario. Sin embargo, la alegría duró poco. Menos de un minuto después, Adeyemi volvió a aparecer para asistir a Nmecha, quien anotó el 1-2 desde fuera del área.

El partido se convirtió en un toma y daca. Apenas dos minutos después, Vlahovic puso el 2-2 con una definición de puro delantero, demostrando una confianza que en otros tiempos le había faltado. El vaivén continuó, y el Dortmund se adelantó dos veces más con goles de Yan Couto y Bensebaini de penalti, dejando el marcador 2-4 a los 86 minutos.

Cuando todo parecía perdido, con el reloj marcando el minuto 93, Vlahovic se negó a claudicar. El delantero serbio resucitó a la Juventus en su gran noche. En el minuto 94, anotó el 3-4 con un certero remate tras un centro de Kalulu. Dos minutos después, se vistió de asistente, poniendo un centro perfecto que Kelly remató para sellar el increíble 4-4 final.

La ‘Juve’ demostró que su principal característica bajo el mando de Tudor es la resiliencia y el espíritu de lucha, aunque también evidenció la necesidad de mejorar en defensa, al haber encajado siete goles en sus dos últimos partidos. Por su parte, el Dortmund lamentó no haber sido más eficiente para mantener una ventaja que tuvo en sus manos hasta el último suspiro.

Ficha Técnica

Juventus Turín (4): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie (Joao Mario, m.60), Koopmeiners (Locatelli, m.68), Thuram, Cambiaso; Openda (Adzic, m.69), Yildiz (Zhegrova, m.87); Jonathan David (Vlahovic, m.60).

Borussia Dortmund (4): Kobel; Svensson, Bensebaini, Anton, Ryerson, Y. Couto; Nmecha (Bellingham, m.71), Sabitzer; Beier (Brandt, m.71), Adeyemi; Guirassy (Gross, m.92).

Goles: 0-1, m.53: Adeyemi; 1-1, m.64: Yildiz; 1-2, m.65: Nmecha; 2-2, m.67: Vlahovic; 2-3, m.75: Couto; 2-4, m.86: Bensebaini; 3-4, m.94: Vlahovic; 4-4, m.96: Kelly.

Árbitro: Francois Letexier (Francia). Mostró tarjeta amarilla a Anton (m.42) del Borussia Dortmund.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga de Campeones, disputado en el Juventus Stadium de Turín.