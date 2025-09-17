Aliyev felicita al Qarabag por su histórica victoria para el deporte azerbaiyano

"Felicito sinceramente al club de fútbol Qarabag por su primera victoria en la fase principal del torneo de clubes más prestigioso del continente: la Liga de Campeones. Esta es una victoria histórica para el fútbol y el deporte azerbaiyanos", escribió en X el jefe del Estado.

Aliyev destacó que el equipo del técnico nacional Gurbán Gurbánov "protagonizó una magnífica remontada como visitante ante el Benfica, uno de los clubes más consolidados de Europa", exhibiendo un "espíritu indomable y gran capacidad de lucha".

"Con esta victoria, nuestro equipo ha dado una gran alegría al pueblo azerbaiyano. Todos los azerbaiyanos estamos orgullosos del Qarabag, que ha hecho una maravilla en Europa", añadió.

Los medios azerbaiyanos se prodigaron en elogios al Qarabaq por su hazaña en Lisboa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Espectáculo del Qarabaq en Portugal", "El Qarabaq despidió al entrenador del Benfica", "El Qarabaq puso de rodillas al Benfica", son algunos titulares de los digitales del país.

La victoria sobre el Benfica, coinciden aficionados y comentaristas, ha sido mérito del entrenador del Qarabaq, al frente del banquillo desde julio de 2008 y toda una leyenda en el país.

Bajo la batuta de Gurbanov el equipo azerbaiyano lleva doce años seguidos disputando competiciones europeas y es la segunda vez que juega la Champions.

Conocido por no criticar el trabajo de los árbitros incluso cuando le perjudican, la UEFA lo reconoció al concederle en 2022 un premio de ‘Juego Limpio’.

En febrero de 2022 demostró que esa bonhomía no es sólo de palabra, ya que cuando el árbitro concedió un gol en un remate con la mano de un delantero del Qarabag ante el Marsella, Gurbánov llamó a la banda al goleador y al capitán y les dijo que le comunicaran al árbitro la infracción, tras lo que este anuló el gol.