El Flamengo se rearma para recibir a un Estudiantes en horas bajas

Líder en el Campeonato Brasileño, el equipo dirigido por Filipe Luís empieza la eliminatoria en casa. El Maracaná de Río de Janeiro será el escenario de este primer asalto entre brasileños y argentinos con destino las semifinales.

Dos gigantes del fútbol sudamericano que llegan en momentos muy diferentes.

El 'Fla' no pierde un partido desde el pasado 31 de julio. Fue en la ida de los octavos de la Copa do Brasil, ronda en la que acabó eliminado a manos del Atlético Mineiro.

Ese tropiezo no tuvo mayores consecuencias en el Campeonato Brasileño, que comanda con autoridad y con tres puntos de ventaja -y un partido menos- con respecto al Cruzeiro. En 22 jornadas, solo ha sufrido dos derrotas.

En octavos de la Libertadores pasó por encima del Internacional de Porto Alegre. Para estos cuartos de final contra Estudiantes, Filipe Luís podrá además contar con Léo Ortiz, uno de los centrales indiscutibles del equipo, tras cumplir sanción.

Bruno Henrique ya ha superado sus molestias físicas, mientras que el lateral uruguayo Guillermo Varela se reincorporó a los entrenamientos y podría volver a la convocatoria.

No obstante, el exjugador del Chelsea y el Arsenal Jorginho, clave en la construcción del juego rojinegro, aún es duda y el lateral Alex Sandro parece baja segura por una lesión en el gemelo.

La presencia de ambos sí parece segura para el partido de vuelta, previsto para el jueves de la semana que viene, en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Por su parte, Estudiantes tendrá la ventaja de decidir ante su afición, si bien el plantel ha perdido un poco del brillo que le llevó a terminar líder de su grupo, que compartió con Botafogo, campeón de 2024.

Sufrió en octavos para imponerse a Cerro Porteño y ahora se mide a una de las plantillas mejor valoradas del continente.

El cuadro rojiblanco atraviesa además una mala racha de resultados. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros y viene de dos derrotas consecutivas contra Central Córdoba (2-0) y River Plate (1-2) en el campeonato local.

En ese compromiso contra el club 'Millonario' perdió a dos jugadores por lesión: el zaguero Leandro González Pírez y el extremo colombiano Edwuin Cetré.

El primero estará de baja al menos un mes, mientras que el segundo, con una pequeña rotura muscular, podría llegar al partido de vuelta, de acuerdo con la prensa argentina.

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, reconoció la dificultad que supone enfrentarse al Flamengo, al que pretende llevarlo a una zona "incómoda" de juego.

"No será fácil, pero creo que el equipo está preparado", aseguró en rueda de prensa.

.Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal (o Guillermo Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan (o Jorginho), Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro (o Bruno Henrique).

.Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Alexis Castro, José Sosa, Tiago Palacios; y Facundo Farías.

Árbitro: el colombiano Andrés Rojas, auxiliado en el VAR por su compatriota Nicolás Gallo.

Estadio: Maracaná, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

Horario: 21.30 hora local (00.30 GMT del viernes).