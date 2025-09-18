Champions League: City y Barça sudan, pero cumplen

El regreso del mediapunta belga, Kevin De Bruyne, quedó mitigado por su sustitución en el minuto 21 al ser sacrificado por Antonio Conte en el reajuste táctico que hizo tras la expulsión de Giovanni Di Lorenzo al intentar cortar un avance del gigante noruego Erling Haaland.

El rubio delantero decantó la balanza ante el vigente campeón de la Serie A y actual líder. Tras dejar al Nápoles con diez, marcó en el minuto 56 al cabecear bombeado un balón que le había servido Phil Foden, en vías de recuperar su mejor nivel.

Una rápida internada en el área de Jeremy Doku para batir por abajo al gigante serbio Milinkovic-Savic (65) cerró el duelo.

Gran noche de Rashford

También en Inglaterra, el Barcelona se impuso 2-1 al Newcastle en una velada en la que no pudo contar por lesión con su estrella Lamine Yamal.

Sin el fenómeno de 18 años, fue la gran noche de Marcus Rashford, que se estrenó como goleador azulgrana por partida doble en su país y delante del seleccionador inglés Thomas Tuchel.

La antigua estrella del Manchester United se desquitó tras varios años marchitándose en la Premier League con un cabezazo (58) y un potentísimo disparo (67). Con el tiempo cumplido Anthony Gordon (90) marcó el gol de la honra para las Urracas.

En otros partidos disputados este jueves por la primera fecha del torneo, los resultados fueron: Eintracht Fráncfort 5-Galatasaray 1, Sporting de Lisboa 4-Kairat Almaty 1, FC Brujas 4-Mónaco 1, FC Copenhague 2-Bayer Leverkusen 2.