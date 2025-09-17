Champions League: Bayern vence al Chelsea

El delantero inglés Harry Kane, del Bayern Múnich, el mayor goleador de su país en la Champions desde este miércoles superando a David Beckham, contribuyó al triunfo de su equipo contra un Chelsea.

Lea más: Champions League: Con penales, Real Madrid remonta al Marsella

Chalobah abrió el marcador para el Bayern el minuto 20, Kane amplió siente minutos después, Cole Palmer dio esperanzas al Chelsea en el 29 y Kane se encargó de liquidar al minuto 63 (3-1).

Con la misma inercia con la que conquistó la ‘Orejona’ en mayo ante el Inter, el PSG goleó este miércoles a otro equipo italiano, el Atalanta (4-0), para mostrar su candidatura a revalidar una corona europea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Atlético de Madrid sucumbió sobre la bocina ante el Liverpool por 3-2 en Anfield. Los goles tempraneros de Andrew Robertson (4) y Mohamed Salah (6) hacían temer una dolorosa derrota, pero los de Diego Simeone supieron reponerse con un doblete de Marcos Llorente (45+3, 81).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, en el tiempo de descuento, Virgil van Dijk (90+2), cabeceó a portería el tanto del triunfo de los Reds.

Un doblete de cabeza de Marcus Thuram dio el triunfo al Inter de Milán, finalista de la pasada Liga de Campeones, en la cancha del Ajax (2-0).

En otros partidos, Olympiacos y Pafos FC igualaron sin goles, y Praga con Bodo/Glimt también empataron 2-2. Jueves juegan: FC Brujas-Mónaco, FC Copenhague-Bayer Leverkusen, Eintracht Fráncfort-Galatasaray, Manchester City-Nápoles, Sporting de Lisboa-Kairat Almaty y Newcastle (ENG) - Barcelona (ESP).